Clamoroso dall'Argentina: la Federazione vuole Guardiola come ct, pronto un contratto da 12 mln all'anno

05/07/2018

Dopo il clamoroso flop targato Sampaoli, l'Argentina cambia rotta e, soprattutto, cambia commissario tecnico. E direttamente da Buenos Aires arriva una indiscrezione che ha del clamoroso: la Federazione vorrebbe portare alla guida dell'Albiceleste Pep Guardiola per proiettarsi sul prossimo appuntamento in Qatar con un tecnico carismatico legato a doppio filo, oltretutto, a Messi.



Sampaoli, è certo, andrà via: l'AFA (la Federazione argentina) sarebbe così disposta a mettere sul piatto un contratto quadriennale da 12 milioni di euro l'anno per convincere il tecnico catalano. La cifra sarebbe coperta dall'emittente televisiva 'Torneos' che detiene i diritti tv della Nazionale fino al 2030.



Una operazione decisamente complicata, se non impossibile, ma certo suggestiva. Complicata, difficile, quasi impossibile sia perché l'Argentina deve ancora liberarsi contrattualmente di Sampaoli (legato all'Albiceleste fino al 2022) e sia perché Guardiola, almeno nel breve, non ha alcuna intenzione di lasciare il Manchester City.



Le alternative si chiamano Simeone e Pochettino, anche queste piuttosto difficili. E allora, a meno di clamorosi ribaltoni, sembra che la Nazionale sia destinata ad accontentarsi del 'Tigre' Gareca, che ha guidato il Perù ai Mondiali.