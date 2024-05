Carlos Alcaraz torna ad allenarsi dopo il problema al braccio: ancora dubbi sul Roland Garros

Se Jannik Sinner è alle prese con le cure per l'infortunio all'anca, Carlos Alcaraz appare più vicino al ritorno in campo. Il 21enne murciano è tornato a prendere in mano la racchetta dopo dodici giorni di stop a causa di problema all’avambraccio destro che gli avevano impedito di prendere parte agli ultimi appuntamenti sulla terra rossa. Dopo la sconfitta ai quarti di finale patita all' ATP Masters 1000 di Madrid , il numero 3 al mondo è apparso con una vistosa fasciatura dal braccio destro che fa ancora preoccupare in vista del Roland Garros .

Carlos Alcaraz has been training today for the first time in 12 days, still wearing some protection on his right arm pic.twitter.com/MC3qpMCd5B