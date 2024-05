Monte San Giorgio: Ghiano da record con eurodedica, Chialvo fa il vuoto al femminile

TRAILRUNNING

L'atleta pinerolese della Nazionale finalizza su sentieri di casa la preparazione per gli ormai imminenti Europei in terra di Francia

© Walter Ballario Sono stati Gianluca Ghiano e Martina Chialvo i protagonisti assoluti della quarta edizione del Trail del Monte San Giorgio con campo base a Piossasco, comune pochi chilometri e nordovest di Torino. I due vincitori della prova-clou dell’evento hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Per Ghiano in particolare un test run agonistico molto importante (incorniciato dal nuovo record della gara) in vista dei Campionati Europei di corsa in montagna ad Annecy (in Francia), che sono in programma nel fine settimana a cavallo tra la fine di maggio e i primi di giugno. Non è stata da meno la sua collega Chialvo che ha inflitto alla sua prima inseguitrice un distacco vicino all’ora piena. Più combattute e incerte le sfide per la vittoria nella prova breve dell’evento organizzato da Piossasco Trail Runners ASD, la cui scaletta è stata completata dalla seconda prova di Coppa Italia Giovani sancita da FISky, la Federazione Italiana Skyrunning.

Nuovo record di gara per Gianluca Ghiano nella prova di cartello da 32 chilometri di sviluppo (2000 metri D+) della quarta edizione di Trail del Monte San Giorgio. Il forte atleta pinerolese di ASD Santiano Dante/Brooks Trail Runners ha sfiorato l’impresa “under three (hours)”. Tempo finale di tre ore, due minuti e 16 secondi infatti per il pinerolese, una delle punte della selezione azzurra per gli imminenti Campionati Europei offroad in terra di Francia. Ghiano è andato irresistibilmente in progressione con il passare dei chilometri, facendo il vuoto alle sue spalle.

Al passaggio del chilometro 18 (poco oltre metà distanza), Gianluca aveva già inflitto un distacco di sette minuti agli inseguitori Giovanni Quaglia, Paolo Bert e Fabio Martinat, che hanno tagliato in questo stesso ordine il traguardo dalla seconda alla quarta posizione. Secondo gradino del podio quindi Quaglia (+11.56, compagno di squadra del vincitore), terzo per il veterano Bert di ASD Podistica Valle Infernotto (+20.2). Ha invece douvto accontentarsi della cosiddetta medaglia di legno Martinat, del team dei padroni di casa di Piossasco Trail Runners/GSP80.

“Sono quasi riuscito a stare sotto le tre ore, missione che ritenevo davvero molto difficile, e sinceramente sono sorpreso di me stesso e del mio attuale stato di forma. Il Trail del Monte San Giorgio è la mia gara di casa e in questo caso anche un ottimo banco di prova in vista degli ormai imminenti Europei di Annecy. Le gambe hanno girato bene e mi hanno permesso di tenere testa ad alcuni degli atleti più forti del Piemonte”. (Gianluca Ghiano, vincitore)

Gara-donne ugualmente segnata da una performance… dominante, in questo caso firmata dall'esperta Martina Chialvo con il tempo di tre ore, 51 minuti e 59 secondi. La portacolori cuneese di Altitude Skyrunning Team ha scalato fino all’ottava posizione una classifica generale da cinquantasei finishers. Impossibile per le sue avversarie tenere il ritmo della vincitrice. Sfiora l’ora piena il ritardo di Daniela Bonnet di Sport Club Angrogna che è salita sul secondo gradino del podio (+50.32), mentre Michela Ruzza (GS Interforze Torino) ha chiuso al terzo posto con il tempo finale di quattro ore, 54 minuti e 32 secondi.

Veloce e non troppo tecnico, lo Short Trail da 15 chilometri non è sfuggito a un brillante Simone Giolitti (ASD Podistica Valle Varaita) che ha vinto con il tempo di un’ora, 12 minuti e sei secondi, precedendo di un minuto e nove secondi l’amico Bernard Dematteis (Sportification).

Alle spalle di quest’ultimo, grande beniamino del pubblico, Manuel Garnier di ASD Baudenasca ha sigillato il podio rientrando alla base un’ora, 17 minuti e 11 secondi dopo il segnale di partenza.

Sonia Meleca di Valsusa Running Team si è imposta in gara donne con il finishing time di un’ora, 30 minuti e 29 secondi (ventunesima di 189 finishers), precedendo sulla linea d’arrivo Irma Chiavazza (Atletica Saluzzo, staccata di un minuto e 37 secondi), mentre Nora Gilardi di Atletica Susa Adriano Aschieris ha messo piede sul terzo gradino del podio con un tempo finale di un’ora, 44 minuti e 50 secondi.

La quarta edizione del Trail del Monte San Giorgio ha ospitato anche lo Youth Trail da nove chilometri (e 600 metri D+) destinato agli atleti delle categorie Youth A e B nell’ambito della Coppa Italia Giovani supported by Loacker “targata” FISky. Il percorso si sviluppava quasi interamente su sentiero, condividendo parte del tracciato dello Short Trail, con salite e discese da vera skyrace. Riccardo Chiolerio di APD Pont-Saint-Martin ha approfittato dell’assenza del leader della classifica generale Tommaso Romagnoli di Mugello Outdoor ASD per aggiudicarsi la vittoria in 54 minuti e 50 secondi e raggiungere lo stesso Romagnoli in vetta al ranking dopo le prime due prove. Secondo posto a Piossasco per il suo compagno di Nazionale giovani Gabriele Cristian Pivot (Atletica Sandro Calvesi, staccato di due minuti e 58 secondi) e da Maurizio Bonfante di Piossasco Trail Runners che ha bloccato la fotocellula della linea d’arrivo un’ora, cinque minuti e secondi dopo il via. Quarto e quinto posto per Matteo Mariani (Altitude Skyrunning Team) e Lorenzo Fontana.

Unica ragazza al via, Elisa Mariani di Altitude Skyrunning Team ha fatto il pieno di punti, chiudendo la sua prova in un’ora, 18 minuti e 33 secondi (sesta).

Il bilancio finale di Trail del Monte San Giorgio 2024 è affidato a Gianluca Logozzo, portavoce del comitato organizzatore di Piossasco:

“Alla quarta edizione abbiamo finalmente fatto i numeri che inseguivamo fin dall’inizio della nostra storia. Il meteo ci ha assistiti e questo è stato un fattore decisivo, soprattutto per coloro che si sono iscritti nella settimana che ha preceduto la gara. Il merito di questo successo è anche dei volontari di Piossasco Trail Runners ASD, che credono fortemente in un evento mirato alla promozione del territorio e alla sua valorizzazione e che ogni anno si adoperano per raggiungere il sold out (trecento atleti), missione completata quest’anno! I ringraziamenti vanno naturalmente estesi a tutti gli atleti delle prove agonistiche e della camminata non competitiva, che ci hanno dato fiducia nel corso degli anni!”.