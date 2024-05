Ferrari 12Cilindri, tradizione e innovazione: capolavoro da 830 cv

LA PRESENTAZIONE

Svelata la nuova berlinetta della casa di Maranello: arriva subito anche la Spider

Ferrari svela la 12Cilindri: futuristica e con 830 cv





































































1 di 36

Un capolavoro, tra tradizione e innovazione. Ferrari vuol dire motore V12 e quindi ecco che la casa di Maranello ha semplicemente scelto di chiamare 12Cilindri la nuova berlinetta. Una chiaro ed evidente tributo alla storia. Sarà l'ultima Ferrari con un V12? I dirigenti del Cavallino Rampante si sono limitati a un "no comment". Certo è che hanno voluto stupire tutti i clienti e gli appassionati presentando in contemporanea anche la versione Spider. Due gioielli in uno.

Il motore F140HD montato sulla Ferrari 12Cilindri è la nuova versione dell’iconico V12 aspirato di Maranello, espressione più pura dell’anima Ferrari: le prestazioni impareggiabili, le frequenze del sound e l’esclusività ne fanno una degna erede di berlinette leggendarie che hanno scritto la storia dell’Azienda. Il motore è in grado di erogare 830 cv, mentre il regime massimo è stato portato a 9500 giri/min. grazie alla cura adottata nella ricerca di soluzioni innovative. Rigorosamente in posizione centrale-anteriore, coperto da un cofango. Questo l'elemento nuovo che ha unito prestazioni e design. Aerodinamica attiva con due veri e propri flap che entrano in azione dai 60 km/h fino ai 300 per garantire il maggior carico possibile. Velocità, ma anche precisione con le quattro ruote sterzanti indipendenti. Cerchi da 21".

Flavio Manzoni, direttore design Ferrari, si è ispirato alla Space Age per creare una macchina davvero futuristica. Le gran turismo degli anni 50 e 60 come punto di partenza, la Daytona su tutte. Rispetto alle 812 competizione presenta una visione un po’ più sofisticata, sobria. Elegante, ma anche sportiva. Linee maestre essenziali ne governano le geometrie, sottolineando volumi che formano un tutt’uno interconnesso. La fiancata, molto pulita, si sviluppa a partire da una sezione a diedro e percorre tutta la vettura. Pur mantenendo un certo aspetto sensuale, tipicamente Ferrari, sulla Ferrari 12Cilindri i parafanghi sono trattati con grande precisione geometrica: le linee sono sempre frutto di intersezioni di volumi e c’è un approccio alla forma più funzionale che genera un effetto nient’affatto nostalgico. Il parafango posteriore è prominente, possente, ma anche perfettamente controllato dal punto di vista delle geometrie. Sul parafango anteriore il muscolo tende invece ad allungarsi leggermente, appoggiandosi sulla fiancata e accentuandone l’aspetto monolitico.

Il prezzo? 395mila euro di partenza per la 12Cilindri, 430mila per la Spider. Ferrari che si aspetta già il tutto esaurito nelle prossime ore.