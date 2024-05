Belinelli, gioia da MVP: "Ma abbiamo qualcosa di più importante da vincere"

L'MVP DELLA REGULAR SEASON

Il miglior giocatore della regular season si gode il premio, ma parla da capitano. "Il merito è di tutti, compagni, staff e società. È la prima volta, ma abbiamo qualcosa di più importante da vincere"

© Ufficio Stampa MVP, ma soprattutto capitano. Marco Belinelli si gode il premio di miglior giocatore della regular season, ma anche nel momento della rivelazione fatta da coach Banchi davanti a tutta la squadra ha parlato da leader e capitano della Virtus, che lavora per blindare il pass per le semifinali (stasera in campo a Casale Monferrato per Gara 3 con Tortona, avanti 2-0).

"Sicuramente è qualcosa di bello, sinora non mi era mai capitato di essere MVP del campionato italiano e questo mi riempie di felicità. Però non è merito solo mio ma della squadra, dei miei compagni, dello staff tecnico, di quello medico, dei fisioterapisti e ovviamente della società in toto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, però ora abbiamo qualcosa di molto più importante da vincere sul campo come club e proveremo a farlo".

Belinelli si è aggiudicato il Dino Meneghin Trophy grazie al 14.7% dei voti, davanti a Rayjon Tucker e al compagno di squadra Toko Shengelia.

A 38 anni Belinelli sta vivendo con la canotta della Virtus la sua seconda giovinezza, con prestazioni e giocate da campione. Iconici gli 11 punti realizzati in 35 secondi nella supersfida con l'EA7 Milano, con grandi complimenti nel post gara da coach Ettore Messina, in ricordo dei tempi trascorsi insieme a San Antonio.

13.9 punti a partita, tirando con il 52.6% dal campo e il 41.2% da oltre l'arco, a cui aggiungere 2.1 assist a gara e una percentuale spaventosa dalla lunetta: 91.6%, alle spalle del solo Denegri in questa statistica.

Numeri che fanno impressione e che scaturiscono dal suo amore per il basket e dalla pazza voglia di aggiungere alla sua affollatissima bacheca di trofei anche il terzo scudetto, il secondo con la Virtus.