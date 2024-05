Juve, Vlahovic: "Centrati gli obiettivi: l'anno prossimo puntiamo a vincere tutto"

Una partita da centravanti vero, non solo per il gol che ha regalato la Coppa Italia alla Juve. Il miglior in campo all'Olimpico è stato senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, anima e trascinatore dei bianconeri contro l'Atalanta: "Faccio fatica a parlare, posso solo ringraziare tutti" ha dichiarato l'attaccante serbo al termine del match. "Sappiamo le difficoltà che abbiamo affrontato, alla fine abbiamo centrato gli obiettivi prefissati a inizio anno. Dispiace per lo scudetto, ma l'Inter ha vinto meritatamente. Oggi affrontavamo una bella squadra, le faccio i complimenti".