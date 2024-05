Psg, Skriniar può già salutare: "Non è adatto al gioco di Luis Enrique"

DALLA FRANCIA

Il centrale ex Inter è scivolato in fondo nelle gerarchie del tecnico, anche se il suo entourage al momento non sta cercando soluzioni alternative

© Getty Images Potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda l'avventura di Milan Skriniar al Psg. Secondo l'Equipe, infatti, il club parigino avrebbe intenzione di cedere il centrale slovacco, arrivato appena un anno fa a parametro zero dopo sei stagioni all'Inter. Il motivo è presto detto: Skriniar ha un profilo che non si adatta al gioco di Luis Enrique, in particolare per quanto riguarda l'uscita palla al piede dalla difesa.

Non è un caso che, durante e dopo il lungo infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori tra gennaio e marzo, il suo posto al centro della difesa sia stato preso in maniera quasi del tutto stabile dal 20enne Lucas Beraldo, arrivato a gennaio dal San Paolo.

Skriniar, nonostante fosse ormai del tutto ristabilito, non ha giocato nemmeno un minuto né nelle sfide dei quarti di Champions League col Barcellona, né in quelle di semifinale col Borussia Dortmund. Più in generale, dal suo rientro ha disputato appena tre partite da titolare (contro Clermont, Lorient e Tolosa, tutte in campionato). Un chiaro segnale di come qualcosa abbia smesso di funzionare.

Ora il club è alla ricerca di una soluzione, ma sempre secondo l'Equipe al momento non sembrano ancora esserci piste concrete per un suo addio, anche perché il suo contratto scade nel 2028 e il suo entourage non sta lavorando a una partenza. L'intenzione del giocatore sembra insomma quella di rimanere a Parigi e provare a giocarsi le sue carte nella prossima stagione.