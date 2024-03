Dal "girone di ferro" della Francia alle sfide dell'Italia, ecco i gruppi degli Europei 2024

EURO 2024

La rassegna prenderà il via il prossimo 14 giugno e vedrà gli azzurri provare a confermare il titolo conquistato tre anni fa a Wembley

Euro 2024, tutte le squadre qualificate e i gironi













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Le finali dei play-off hanno completato il tabellone delle ventiquattro qualificate agli Europei di calcio 2024. Uno schieramento che ha visto l'aggiunta di Polonia e Ucraina, favorite sulla carta dopo le qualificazioni, ma soprattutto della sorpresa Georgia che per la prima volta della sua storia prenderà parte alla competizione continentale. Per vederle all'opera sarà necessario attendere il mese di giugno, tuttavia è fondamentale arrivare preparati all'appuntamento e conoscere i gironi che comporranno i prossimi Europei.

QUANDO INIZIA EURO '24? LE DATE DELLA RASSEGNA CONTINENTALE

Euro 24 prenderà il via il 14 giugno prossimo quando andrà in scena la partita inaugurale fra Germania e Scozia. Un match che si svolgerà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera alle ore 21 prima di proseguire il giorno successivo a Colonia con Ungheria-Svizzera.

QUALI SONO I GIRONI DI EURO 2024? LA GERMANIA SFIDA NEL GRUPPO A SCOZIA, UNGHERIA E SVIZZERA

Chi ha trovato probabilmente la strada più agevole verso la fase a eliminazione diretta sono senza dubbio i padroni di casa della Germania che non solo avranno dalla loro il tifo, ma anche la possibilità di affrontare squadre tutt'altro che favorite per la vittoria finale. I teutonici troveranno sulla propria strada la Scozia, al ritorno agli Europei dopo ventotto anni; l'Ungheria di Marco Rossi, in crescita negli ultimi anni come dimostrato in Nations League; e la Svizzera, mina vagante capace di lasciarci fuori dai Mondiali 2022, ma soprattutto reduce dai quarti persi ai rigori con la Spagna a Euro 2020.

EURO 2024, QUAL È IL TABELLONE DELL'ITALIA? GRUPPO B CON ALBANIA, CROAZIA E SPAGNA

L'urna di Nyon non è stata sicuramente fra le più favorevoli per l'Italia. La qualificazione ottenuta all'ultimo respiro alle spalle dell'Inghilterra non ci ha di certo favorito e il pass centrato dalla Croazia ci ha costretti a partire dalla terza fascia. Una situazione che ci ha messo di fronte a un gruppo B particolarmente tosto con la Spagna a farla da padrona, pronta a cogliere l'accesso per l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri dovranno inoltre fare i conti con la stessa Croazia che è reduce dal terzo posto agli ultimi Mondiali così come con l'Albania che potrebbe diventare la sorpresa del raggruppamento.

EUROPEI, QUANDO GIOCHERÀ L'ITALIA? ESORDIO IL 15 GIUGNO CON L'ALBANIA

Gli azzurri dovranno attendere il 15 giugno per poter solcare per la prima volta il terreno di gioco a Uefa Euro 2024. Il calendario prevede il primo match contro l'Albania alle ore 21 il giorno successivo all'avvio dell'intera competizione che si aprirà il 14 giugno con il match fra Germania e Scozia alle ore 21 seguito il giorno successivo dalla sfida fra Ungheria e Svizzera. Il calendario dell'Italia prevede poi gli incontri con Spagna e Croazia il 20 e il 24 giugno sempre alle ore 21 per decidere l'esito del girone, ma soprattutto degli ottavi di finale.

EUROPEI, L'INGHILTERRA ALLA PROVA DELLA DANIMARCA NEL GIRONE C

Chi non dovrebbe avere problemi a superare il turno è senza dubbio l'Inghilterra che è stata inserita nel girone C dove si troverà di fronte Danimarca, Serbia e Slovenia. Gli scandinavi appaiono i più accreditati per tentare lo "sgambetto" ai britannici che si presentano in Germania come i grandi favoriti per la conquista del trofeo, tuttavia la Serbia potrà contare sulla stella di Dusan Vlahovic alla sua seconda partecipazione alla rassegna insieme alla Slovenia, reduce dal successo in amichevole con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e candidata a svolgere il ruolo di "sorpresa" di questi Europei.

EURO 2024, LA FRANCIA SI PREPARA AL GIRONE D, IL "GRUPPO DI FERRO" CON POLONIA, OLANDA E AUSTRIA

Chi rischia di più fra le candidate alla vittoria finale è probabilmente la Francia che dovrà fronteggiare una serie di squadre pronte ad andare avanti. I "galletti" si troveranno di fronte innanzitutto l'Olanda, una nazionale giovane e destinata a far bene dopo anni difficili caratterizzati a un complesso rinnovamento interno. A insidiare le due big vi saranno anche l'Austria di David Alaba e Marko Arnautovic, in grado di metterci in difficoltà nell'ultima edizione tanto da costringerci ad affrontare i supplementari, così come la Polonia di Robert Lewandowski che ha superato nella finale dei play-off il Galles ai rigori.

EURO 2024, IL BELGIO PUNTA AGLI OTTAVI IN COMPAGNIA NEL GRUPPO E INSIEME A UCRAINA E ROMANIA

Discorso molto aperto all'interno del gruppo E dove l'unica ad aver quasi la matematica sicurezza di andare oltre la prima fase è il Belgio. In attesa di sapere se sarà presente anche Kevin De Bruyne, le "Furie Rosse" avranno modo di testare la nuova generazione affidata a Domenico Tedesco in alcuni incontri dall'esito apparentemente scontato come quelli con Ucraina, Romania e Slovacchia. Dalle parti di Kiev si è dovuti passare dai play-off con l'Islanda, eppure quanto fatto vedere nel girone di qualificazione con l'Italia sembra permettere ai gialloblu di avere qualcosa in più rispetto agli uomini di Edward Iordănescu e Francesco Calzona che hanno staccato direttamente il pass per la Germania anche con un po' di sorpresa.

EUROPEI, IL PORTOGALLO VUOLE CHIUDERE SUBITO I CONTI NEL GIRONE F DELL'ESORDIENTE GEORGIA

Quanto visto nelle ultime amichevoli lascia spazio a qualche dubbio sul Portogallo che proverà a ottenere il secondo successo nella sua storia dopo quello realizzato nel 2016 in finale con la Francia. Cristiano Ronaldo e compagni non dovranno cadere nelle eventuali trappole disposte dalla Turchia di Vincenzo Montella che dovrà puntare tutto sull'estro di Hakan Çalhanoğlu, mentre non sembrano aver molte chance di superare il girone la Repubblica Ceca e la Georgia di Khvicha K'varatskhelia, reduce da un sorprendente play-off che l'ha vista strappare il primo accesso della sua storia a discapito della Grecia.

CHI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DEGLI EUROPEI 2024? LE COMBINAZIONI PER IL PASSAGGIO DEL TURNO DELL'ITALIA

Il nuovo format a ventiquattro squadre dà vita a un nuovo sistema di qualificazione introdotto con l'Uefa Euro 2024. Come succedeva in passato ad accedere alla fase a eliminazione diretta saranno le prime due di ogni girone a cui si aggiungeranno le migliori quattro squadre giunte al terzo posto. Qualora due nazioni giungessero a pari punti, andrebbero prese in considerazioni le seguenti combinazioni:

- maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti);

- miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione;

- maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione.

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale. Se la suddetta procedura non porta a un esito, si applicano i seguenti criteri:

- miglior differenza reti in tutte le partite del girone;

- maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

- maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone;

- migliore condotta fair play del girone, calcolata con le seguenti penalizzazioni:

- ogni ammonizione: un punto;

- ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti;

- migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui sia coinvolta la Germania, nazione ospitante).

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i tiri di rigore, purché nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.