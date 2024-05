Mercato, cambiano le regole sugli extracomunitari: due nuovi senza sostituzione

Il consiglio federale della Figc ha dato il via libera alla possibilità, per le società della Serie A, di tesserare due nuovi calciatori extracomunitari, sempre nel numero delle quote già stabilite dal Coni, ma senza per forza sostituirne uno già in rosa come accadeva prima. "Erano oltre dieci anni che non veniva accolta una richiesta, che era quella di adeguare il numero di extracomunitari che possono arrivare ogni anno e che è quello che succede negli altri Paesi. Ora saranno due senza vincolo di sostituzione" ha sottolineato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini.