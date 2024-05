Albon rinnova con la Williams: farà da "chioccia" a Kimi Antonelli nel 2025? 

FORMULA 1

Nel 2025 il pilota inglese di origini thailandesi potrebbe essere affiancato da Andrea Kimi Antonelli

© Getty Images Un cliente difficile in meno per Sergio Perez in casa Red Bull e magari un compagno di squadra esperto per Andrea Kimi Antonelli: rinnovo pluriennale con Williams per Alexander Albon. L’annuncio arriva dallo storico team oggi di proprietà USA nei giorni che precedono il GP dell'Emilia-Romagna, togliendo dal mercato il ventottenne pilota inglese di origini thailandesi che - insieme al team per il quale corre dal 2022 - sta vivendo un difficile primo scorcio di stagione. Albon e il suo ormai pericolante (a vantaggio del nostro Antonelli) Logan Sargeant non sono riusciti a lasciare la casella di partenza e quindi il fondo della classifica generale. Zero punti per loro e per Williams Racing fin qui.

© Williams Racing

Questo il comunicato ufficiale Williams:

Oggi possiamo annunciare che Alex Albon ha affidato il suo futuro a lungo termine alla Williams Racing. Il pilota thailandese ha firmato un'estensione del contratto pluriennale che porta la partnership nella nuova era dei regolamenti di Formula 1 e dimostra una convinzione condivisa nella traiettoria ascendente del team. Da quando è entrato a far parte della Williams Racing, Alex Albon ha mostrato una determinazione e una dedizione eccezionali sia in pista che fuori. Le sue prestazioni da quando è entrato a far parte del campionato del mondo FIA di Formula 1 2022 sono state fondamentali per i progressi e il successo della squadra e i suoi sforzi hanno contribuito in modo significativo alla migliore posizione finale in campionato della squadra dal 2017 al settimo posto l'anno scorso. Il rapporto prolungato sottolinea l'impegno di Williams Racing nel costruire un team competitivo in grado di lottare per podi e campionati in Formula 1.

"Sono incredibilmente felice di rimanere con Williams Racing e di continuare a lavorare con un team di persone così talentuose e dedicate. È stato un inizio di anno difficile, ma da quando siamo entrati in Williams abbiamo fatto progressi significativi insieme e ho visto gli enormi cambiamenti che stanno avvenendo dietro le quinte per riportarci in testa alla griglia. Questo è un progetto a lungo termine in cui credo molto e in cui voglio giocare un ruolo chiave ed è per questo che ho firmato un contratto pluriennale. Il viaggio richiederà tempo, ma sono fiducioso che stiamo costruendo il team giusto per andare avanti e raggiungere grandi risultati negli anni a venire". (Alexander Albon)