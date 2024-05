Napoli, De Laurentiis cambia tutto: "Sarà ricostruzione totale, ma serve tempo. Ds e allenatore a fine mese"

LE PAROLE

Il presidente azzurro ha presentato i ritiri estivi: "Una stagione senza Europa non è una tragedia. Serve investire e farlo bene"

© Getty Images Dalle stelle dello scudetto alle stalle di una stagione più che deludente con il tricolore sul petto che, dopo tre allenatori diversi, rischia di chiudersi senza la qualificazione a una coppa europea. Gli ultimi 12 mesi del Napoli sono stati complicati e Aurelio De Laurentiis ha annunciato che in estate sarà rivoluzione, senza sbottonarsi sul nome della prossima guida tecnica: "Sarà una ricostruzione totale - ha confermato il presidente azzurro -, ma servirà del tempo".

Dopo aver annunciato le sedi del ritiro estivo confermando Dimaro e Castel di Sangro, De Laurentiis ha risposto alle domande dei cronisti presenti sul futuro della squadra e della società. "Bisogna investire, ma farlo bene senza avere fretta. Quando si inizia un nuovo ciclo non ci si può affidare alla fortuna, ma serve una programmazione seria. Siamo gli unici responsabili delle nostre azioni e io quest'anno ero consapevole che avremmo anche potuto non essere competitivi per lo Scudetto. Ci siamo goduti il grande trionfo dopo 33 anni, ma anche questa misera annata che ha radici più profonde di quanto si pensi in continuità con quanto già iniziato lo scorso 20 marzo. A fine mese annunciamo tutto, ci sarà un nuovo direttore sportivo e quando arriverà inizieremo a lavorare sia in entrata che in uscita".

In questo campionato il Napoli aveva iniziato con Rudi Garcia in panchina: "Ho sbagliato a mandarlo via? Forse sì, forse no. Solo chi non lavora non sbaglia. Mi sono sempre preso le responsabilità. Ora si chiude un capitolo e ne apriremo un altro con la stessa attenzione degli ultimi 14 anni in Europa. Se per una volta non ci andremo non sarà una tragedia".