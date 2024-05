Adrian Newey lancia qualche indizio sulla Ferrari: "Sto seriamente pensando di andare in una nuova squadra"

FORMULA 1

Il tecnico inglese ha spiegato le sue intenzioni dopo l'annuncio dell'addio alla Red Bull

© Getty Images Dove andrà Adrian Newey al termine dell'esperienza con la Red Bull? È quello che tutti si stanno domandando dopo l'annuncio dell'addio al team di Milton Keynes in programma nel primo trimestre del 2025. In molti parlano di un suo approdo in Ferrari, ma nel weekend di Miami è arrivato anche un approccio diretto da parte della Mercedes che ha tentato un riavvicinamento all'ingegnere inglese. A togliere le castagne sul fuoco ci ha pensato lo stesso Newey che è uscito allo scoperto parlando di un approdo in una nuova scuderia.

"Se 15 anni fa qualcuno mi avesse chiesto se, all'età di 65 anni, avrei preso seriamente in considerazione l'idea di cambiare squadra, andare da qualche altra parte, e fare altri 4-5 anni, gli avrei detto che era un pazzo! Sono successe alcune cose contemporaneamente - ha spiegato il tecnico inglese in un'intervista alla BBC -. Mio padre era un veterinario e un grande appassionato di auto. Era solito armeggiare con le sue auto. Voleva andare in pensione a 60 anni. Si è semi-ritirato a 62 anni. Ha fatto sostituzione fino all'età di 65 anni, poi è andato in pensione. Ha perso la strada nel suo ritiro. Ha perso la sua magia. Volevo lavorare nelle corse automobilistiche come designer dall'età di 8 o 10 anni. Sono stato fortunato a realizzare questa ambizione. Amo quello che faccio. Mi prenderò un po' di vacanza. Come diceva Forrest Gump: 'Mi sento un po' stanco in questo momento'. A un certo punto, probabilmente ci tornerò, so che mi mancherebbe, se non lo facessi. Ci riprovo o mi godo il mio yatch e salpo verso il tramonto?".

A questo punto sarà necessario attendere ancora qualche tempo per capire dove andrà Newey, tuttavia chi rimane favorito per accaparrasi le prestazioni del "genio" di Stratford-upon-Avon rimane la Ferrari che vorrebbe farsi trovare pronta in vista della rivoluzione in programma nel 2026.