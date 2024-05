La Serie A all'estero: la Fifa verso ok, Arabia e Usa gongolano

© Getty Images

La Serie A all'estero? Uno scenario che potrebbe presto diventare realtà. La Fifa è intenzionata a dare il proprio ok alla disputa di partite di campionati lontano dal territorio nazionale, con Arabia Saudita e America pronte ad accogliere gli eventi. Nonostante la prevedibile contrarietà dei tifosi, la nuova politica del massimo governo del calcio mondiale sarà probabilmente attraente anche per il crescente numero di proprietari internazionali di club europei. La Fifa sta creando un comitato di 10-15 persone che rappresentano le parti interessate del calcio per consigliare la modifica delle regole sulle partite "fuori territorio".