Spalletti: "Escludo che Zaniolo possa rientrare, dispiaciuto per l'annata del Napoli"

"Zaniolo? Durissima che possa rientrare, anzi escluderei la possibilità". Il ct azzurro Luciano Spalletti chiude la porta al recupero dell'attaccante dell'Aston Villa, che ha riportato una microfrattura al piede sinistro durante il match di Premier League contro il Liverpool, in vista dei prossimi Europei di calcio, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Poi un pensiero sul Napoli, sua ex squadra (ieri, di fronte alla domanda, era scappato via stizzito e oggi si è scusato con l'inviata di Sportmediaset Francesca Benvenuti): "Mi dispiace per l'annata che sta vivendo. In quell'ambiente lì noi eravamo riusciti a contagiare tutte le persone per lo stesso obiettivo. Uscire dallo spogliatoio e vedere il campo tutto segnato bene, ad esempio, è stato importante. Così come quel 'sarò con te' sulle maglie è qualcosa che tenta di coinvolgere non solo quelli in campo, ma anche i nonnini sulle panchine dei quartieri spagnoli. Perché sono tutti importanti".