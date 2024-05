Atletica, Jacobs non si nasconde: "A Parigi voglio un altro oro"

ATLETICA

L'azzurro: "Solo due atleti hanno vinto due ori consecutivi nei 100 e lavoro per quello"

"È tanta la responsabilità di arrivare da campione in carica a Parigi, darò il massimo di me stesso. Solo due atleti hanno vinto due ori consecutivi nei 100 e lavoro per quello". Non si nasconde l'oro olimpico a Tokyo Marcell Jacobs dopo i test con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI allo Stadio dei Marmi. "Quando vinci un'Olimpiade hai tante aspettative, dopo l'oro avrei dovuto lavorare di più a livello mentale di quanto non facessi già prima. Un po' mi sono perso invece. Ma ora voglio riconquistare quel titolo. Mi sento bene, sono pronto e sto bene".

Vedi anche atletica Jacobs guarda alle Olimpiadi con un preciso obiettivo: "Voglio rivincere l'oro per entrare nella storia"

Guardando ai suoi avversari: "In questo momento nessuno ha corso veramente forte, non c'è un vero numero uno per dire che a Parigi vincerà sicuramente. Tutti stanno lavorando al massimo per arrivare al top lì". Su Tamberi portabandiera ai Giochi: "Chi meglio di lui per i risultati ottenuti e per il suo modo di essere capitano. Io a questo punto mi metto in lista per la prossima Olimpiade".