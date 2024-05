Striscione contro Theo Hernandez, Dumfries patteggia

Denzel Dumfries ha patteggiato per lo striscione esposto durante la festa dell'Inter nel quale si ritraeva il rossonero Theo Hernandez al guinzaglio. La Procura federale, che aveva aperto un fascicolo lo scorso 29 aprile, contestando al giocatore nerazzurro l'art. 4 del Codice di giustizia sportiva (che obbliga i tesserati al rispetto di "lealtà, correttezza e probità" in ambito sportivo), ha sanzionato l'olandese, che ha ammesso le proprie responsabilità, con una ammenda da 4 mila euro. Stessa sanzione per l'Inter.