Belinelli MVP, Brienza miglior coach: ecco tutti i premiati

LBA AWARDS

Assegnati gli Oscar della stagione 2023/24 di LBA Serie A: Mannion è il miglior italiano, Petrucelli e Massinburg si portano a casa tre premi, Faye è il Best Under 22

Per gli atleti più grandi e importanti l’età è solo un numero e un’altra prova di questa romantica regola dello sport ce la regala Marco Belinelli. 38 anni, leader della Virtus Segafredo Bologna e miglior giocatore della stagione 2023/24. Va a lui il premio più ambito degli LBA Awards, quello di MVP del campionato intitolato a Dino Meneghin. Superati nelle preferenze il collega Toko Shengelia e Rayjon Tucker di Venezia (che ha ricevuto il premio "Play of the Year" grazie alla schiacciatona contro Brescia).

“Sicuramente è qualcosa di bello - così ha commentato Marco Belinelli - sinora non mi era mai capitato di essere MVP del campionato italiano e questo mi riempie di felicità. Però non è merito solo mio ma della squadra, dei miei compagni di squadra, dello staff tecnico, di quello medico, dei fisioterapisti e ovviamente della società in toto. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, però ora abbiamo qualcosa di molto più importante da vincere sul campo come club e proveremo a farlo”.

© Ufficio Stampa

Per il Sandro Gamba Trophy, assegnato al miglior coach dell’anno, è stata decisiva la cavalcata fino ai playoff scudetto della neo-promossa Estra Pistoia: ecco perché a guadagnarsi il titolo è il suo comandante, Nicola Brienza. Superati due illustri colleghi come Luca Banchi della Virtus e Alessandro Magro della Germani Brescia.

© Ufficio Stampa

Tanti altri poi i premi assegnati per gli LBA Awards, a cominciare da quello di miglior italiano del campionato. Arrivato a metà anno e con oltre 20 punti di media, il riconoscimento è più che meritato per Nico Mannion (Openjobmetis Varese).

© Ufficio Stampa

Un altro azzurro, premiato in questo caso come miglior difensore dell’anno è John Petrucelli, tra i più performanti di una Brescia che ha chiuso al terzo posto in classifica.

© Ufficio Stampa

Non è l’unico personaggio della Germani che ha sorpreso e che per questo ha ricevuto un premio. Spicca infatti la stagione devastante di C.J. Massinburg, che conquista il titolo di sesto uomo dell’anno.

© Ufficio Stampa

E non è tutto: alla guardia della Germani anche il premio di "Most Improved Player". Superati Grazulis di Trento e Abass di Bologna.

© Ufficio Stampa

Il 19enne Momo Faye, un concentrato di fisicità e talento a servizio dell'UNAHOTELS Reggio Emilia, conquista il premio di miglior Under 22.

© Ufficio Stampa

Costruito infine il dream team della stagione. Presenti gli altri due candidati per il premio di miglior giocatore, Tucker di Venezia e Shengelia della Virtus. C’è Willis di Pistoia. Chiudono Bilan di Brescia e l’MVP di questo campionato: l’eterno Belinelli.

© Ufficio Stampa

Altri riconoscimenti, non per forza relativi ai protagonisti in campo, sono "LBA Referee of the Year" consegnato a Silvia Marziali. Massimo Capecchi, presidente dell'Estra Pistoia, è "LBA Executive of the Year". Alla Gevi Napoli il premio "Digital", mentre alla Vanoli Cremona è andato il "Marketing Project of the Year".