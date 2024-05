Internazionali d’Italia: sarà Tabilo-Zverev la prima semifinale

TENNIS

Il tedesco batte Fritz ai quarti per 6-4, 6-3, mentre il cileno regola Zhang. Nel tabellone femminile vincono Sabalenka e Collins

© Getty Images Sarà Tabilo-Zverev la prima semifinale del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2024: il cileno regola il cinese Zhang con il punteggio di 6-3, 6-4 in 1h23’, mentre Sascha, in grande spolvero, supera Fritz sulla terra rossa romana per 6-4, 6-3. Nel tabellone femminile, invece, Sabalenka batte Ostapenko 6-2, 6-4 ed approda al penultimo atto della competizione dove affronterà Collins, vincente 6-4, 6-3 contro Azarenka.

TABELLONE MASCHILE

Continua il cammino di Tabilo nell'Atp 1000 di Roma: il cileno regola Zhang con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e ventitré minuti e si qualifica in semifinale. Il cinese inizia bene ma cede il terzo turno di battuta all'avversario, capace di cancellare due chance del controbreak al numero 56 del circuito nel decisivo ed equilibrato game, chiuso sul 6-3 alla seconda occasione utile. Tabilo sfrutta l'inerzia del momento ed apre il parziale successivo con un break immediato, annullando due palle dell’1-0 a Zhang, che non riesce a rispondere al tennista cileno e riequilibrare la sfida.

Il suo avversario in semifinale sarà Zverev, capace di superare lo statunitense Fritz (13) con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e ventotto minuti. Dopo aver insidiato l'avversario già nel turno di battuta iniziale, Sascha riesce a strappare il servizio alla terza chance del terzo game (dopo aver chiesto l'intervento del medico per un fastidio muscolare), orientando così il primo set verso il 6-4 iniziale dopo dieci giochi di alto livello, sia sul servizio che nella strategia di gara, con una perfetta alternanza di ritmi ed una capacità elevata di incidere con il dritto. Lo statunitense entra completamente in partita in avvio di secondo parziale, incrementando le proprie percentuali sia nei turni di battuta che in risposta, ma il grande stato di forma del tedesco gli permette di resistere al momento del numero 13 del mondo ed infilare il break del 4-3 che decide di fatto la sfida, poi chiusa sul 6-3.

TABELLONE FEMMINILE

Senza pietà Sabalenka: la bielorussa liquida Ostapenko 6-2, 6-4 in un'ora e dodici minuti di gioco ed approda in semifinale. La numero due del mondo infila due break consecutivi al terzo ed al quinto game, chiudendo agevolmente il primo parziale. Il successivo si apre in una situazione di equilibrio che la lettone vede sfumare nel proprio turno di servizio per il 4-3 dell'avversaria, capace di orientare definitivamente l'esito del quarto di finale. Non sarà però derby bielorusso al prossimo turno, infatti Azarenka cede in due set a Collins 6-4, 6-3. Il primo parziale è da montagne russe: la numero 24 del circuito Wta strappa subito il servizio alla statunitense, che risponde con un controbreak a zero tre game dopo ed infila quattro giochi consecutivi fino a portarsi sul 5-2. L’ex numero uno al mondo rimonta lo svantaggio, ma Collins risponde immediatamente col 6-4 che orienta il set. Il secondo parziale, dopo le tre palle break annullate dalla statunitense nel primo game, sembra svoltare in suo favore sul break del 3-1, ma la bielorussa salva due palle del 5-2 e trova il controbreak subito dopo. Come nel primo parziale, però, Collins strappa il servizio e vince il match.