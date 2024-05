Giro d'Italia: Uijtdebroeks lascia per problemi respiratori, Tiberi è la nuova maglia bianca

CICLISMO

Il belga del Team Visma | Lease a Bike ha dovuto abbandonare la Corsa Rosa dopo i problemi fisici incontrati nel finale della tappa di Bocca di Selva

© Getty Images Il Giro d'Italia perde a sorpresa uno dei suoi protagonisti dopo l'arrivo in salita a Bocca di Selva. A lasciare la Corsa Rosa è il belga Cian Uijtdebroeks, quinto classificato nonché possessore della maglia bianca dedicata al miglior giovane. Il corridore del Team Visma | Lease a Bike ha dovuto dire addio ai sogni di classifica a causa di un problema respiratorio che lo avrebbe già debilitato nella tappa di ieri dove aveva perso secondi preziosi da Antonio Tiberi (Bahrein-Victorius).

"Il Giro d’Italia dovrà proseguire senza il sorriso più grande del gruppo. Siamo spiacenti di dover annunciare che Cian Uijtdebroeks è costretto ad abbandonare la corsa. Cian, infatti, non si è sentito bene nel corso degli ultimi giorni e, dopo la frazione di ieri, si è ammalato. Gli auguriamo un recupero veloce” ha spiegato la squadra olandese in un comunicato diramato nella mattinata di mercoledì 15 maggio.

Grazie al forfait di Uijtdebroeks, Antonio Tiberi entra ufficialmente in top five balzando così al comando della classifica dedicata agli Under 25 e diventando di fatto il favorito per la vittoria finale che manca in Italia dal 2015 quando a salire sul podio di Milano fu Fabio Aru. In una graduatoria guidata ancora una volta da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), a guadagnarci sono anche Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) e Filippo Zana (Team Jayco-AlUla), rispettivamente settimo e ottavo della classifica generale con il 25enne veneto che insidia ora Tiberi nella speciale classifica dedicata ai più giovani.