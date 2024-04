American Magic svela il nuovo AC75: pronta l'imbarcazione per l'America's Cup

VELA

Il team statunitense ha presentato a Barcellona l'imbarcazione che prenderà parte alla più celebre competizione velistica al mondo

© Ufficio Stampa L'America's Cup è sempre più vicina e per questo motivo i team stanno svelando l'aspetto delle proprie imbarcazioni. Con modalità ciascuna differente, fra cerimonie ufficiali e immagini rubate pubblicate sui social. L'ultima in ordine cronologico è stata American Magic che ha varato il nuovo AC75 nominato "B3", pronto a scendere in acqua a Barcellona a partire dal prossimo agosto. Il team statunitense ha ultimato i test con gli AC40 utilizzati nelle ultime regate di prova completando così il percorso di costruzione iniziato nello stabilimento di stabilimento di Portsmouth.

Dopo un meticoloso processo di sviluppo e costruzione durato due anni e mezzo, per un totale di oltre 108.000 ore di progettazione e 65.000 ore di costruzione, il B3 è stato sottoposto a un'ulteriore fase di collaudo prima di prendere "il volo" sulle acque catalane e testarsi in vista della 37a edizione della più celebre competizione velistica al mondo.

“Oggi è un passo importante nel processo di sviluppo per American Magic e B3 - ha commentato Terry Hutchinson, lo skipper di American Magic -. Il nostro equipaggio a terra e i nostri ingegneri hanno lavorato metodicamente negli ultimi 30 giorni per arrivare a questo momento. Attendiamo con impazienza le prove in mare e ulteriori sviluppi nei prossimi mesi”.