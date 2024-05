Juve, il direttore di Tuttosport denuncia: "Io aggredito da Allegri"

© Getty Images

Che quello dell'Olimpico fosse stato un finale rovente e che Max Allegri fosse particolarmente teso lo avevamo visto e poi raccontato. Prima le proteste in campo, con la conseguente espulsione, poi l'alterco con Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti e, non ultimo, l'intervista post-partita con un messaggio diretto alla proprietà bianconera. Ma nel dopo Juve-Atalanta, con la Coppa Italia messa in bacheca, c'è stato anche altro. E lo racconta oggi il diretto protagonista, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, aggredito non solo verbalmente e pesantemente minacciato dallo stesso tecnico juventino: "Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me" scrive oggi Vaciago sul suo giornale. "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società. A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale e altre amenità del repertorio della rissa da bar".