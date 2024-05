Luna Rossa si trasferisce a Barcellona per preparare l'America's Cup: "Pronti a entrare nel mood di regata"

© Ufficio Stampa

Luna Rossa Prada Pirelli Team è pronto a lasciare Cagliari per trasferirsi a Barcellona dove dal 22 agosto prossimo andrà in scena la trentasettesima edizione dell'America's Cup. La squadra tricolore è pronta a lanciare la sfida a Emirates Team New Zealand per aggiudicarsi la "brocca" più contesa del mondo della vela e per farlo ha deciso di trasferirsi in Catalogna dove testare direttamente il campo di regata.