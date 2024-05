Mathieu Van der Poel annuncia il programma verso le Olimpiadi: Tour de France prima della prova in linea

© Getty Images

In molti si aspettavano di vederlo ai Giochi Olimpici Estivi in sella a una mountain bike, invece Mathieu Van der Poel ha colto di sorpresa tutti. Il campione del mondo di ciclismo ha annunciato di puntare sulla prova in linea in programma a Parigi il prossimo 3 agosto preparandosi al meglio attraverso il Tour de France. L'olandese dell'Alpecin-Deceuninck troverà con ogni probabilità l'avversario di molte battaglie Wout Van Aert, in ripresa dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare il Giro d'Italia, e potrebbe far un pensiero anche alla cronometro a cinque cerchi.