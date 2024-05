Allegri mister Coppa Italia: rabbia in panchina e record di vittorie

Altissima tensione in panchina per Massimiliano Allegri negli ultimi minuti della finale di Coppa Italia. Infuriato col direttore di gara, il tecnico della Juve nel recupero se l'è infatti presa con tutti levandosi prima la giacca e la cravatta e poi sbottonandosi anche la camicia e gridando verso il quarto uomo e gli spalti. Reazione che è costata l'espulsione dal campo all'allenatore della Juve, ora in vetta da solo alla speciale classifica degli allenatori con più Coppe Italia in bacheca (5).