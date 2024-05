Internazionali d'Italia, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la semifinale di doppio

TENNIS

Le azzurre hanno battuto l'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 5-7 10-5

© Getty Images Il tennis italiano si sta affidando completamente ai tornei di doppio e, dopo aver visto Simone Bolelli e Andrea Vavassori centrare il pass per i quarti di finale, può sorridere grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno conquistato la semifinale agli Internazionali d'Italia. Le azzurre hanno sconfitto l'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko, teste di serie numero sei del seeding, con il punteggio di 6-3 5-7 10-5 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco.

Inizio complicato per il duo tricolore che si è visto prima stoppare il break in apertura e poi subire il vantaggio delle avversarie senza però perdere mai la calma. Nonostante un servizio non perfetto, Errani e Paolini hanno messo la freccia al sesto game riprendendosi quanto perso poco prima e addirittura controbreakkando le sfidanti prima di chiudere con il terzo tentativo andato a buon segno che ha fissato il punteggio sul 6-3.

Nel secondo set arriva ancora una volta subito il break di Kichenok e Ostapenko e la pronta replica dell'emiliana e della toscana tanto da presentarsi sul 3-3. A quel punto sino al 6-5 è stata una continua botta e risposta fra i due tandem con l'ucraina e la lettone ad avere la meglio per 7-5. Al super tie-break Errani e Paolini non hanno sbagliato più nulla a differenza delle colleghe che hanno commesso una serie di sbavature che hanno consegnato alle italiane la vittoria del punto decisivo che permetterà loro di sfidare le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, numero 8 del tabellone.