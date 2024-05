Lewandowski risarcito? France Football pensa di assegnare il Pallone d'oro 2020

LA SPERANZA

L'attaccante polacco vinse il Triplete con il Bayern ma il trofeo non venne assegnato per il Covid-19

© Getty Images A distanza di quattro anni Robert Lewandowski potrebbe ottenere giustizia ed essere risarcito con il Pallone d'oro che nel 2020 avrebbe ampiamente meritato ma che, per la prima e unica volta nella storia, non venne assegnato a causa della pandemia da Covid-19. Secondo quanto riportato da Sport, France Football potrebbe fare un passo indietro pensando a una restituzione che sarebbe storica. "È un anno così strano che non possiamo considerarlo normale - aveva dichiarato il caporedattore Pascal Ferré il 20 luglio 2020 - Circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno due mesi fa. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera".

