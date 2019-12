Il mercato ora per ora

CAVANI, GLI AGENTI: "ATLETICO BUONA OPZIONE"

Edinson Cavani diventerà probabilmente un giocatore dell'Atletico Madrid la prossima estate, quando si libererà a parametro zero dal Psg, ma non è escluso che il bomber uruguaiano possa anticipare i tempi già nella finestra di mercato di gennaio "anche se è difficile". Lo scrive oggi 'AS' che ha interpellato l'entourage dell'ex attaccante di Palermo e Napoli, e che parla di "contatti frequenti" tra gli agenti dell'uruguaiano e il club colchoneros che ha perso Diego Costa per diversi mesi. "Dall'Atletico siamo stati chiamati per parlare di Edinson - fa sapere il quotidiano sportivo spagnolo riportando le parole dei procuratori - e in estate si potrebbe fare. C'è interesse, ma non abbiamo ancora parlato di cifre, siamo solo all'inizio di una negoziazione. L'Atletico Madrid è un grande club ed è una buona opzione per il giocatore, a cui piace molto l'idea per molti motivi: per la grandezza del club, per la Liga, che è uno dei campionati più importanti al mondo, perché potrebbe giocare la Champions, per la lingua",