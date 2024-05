America's Cup, a 100 giorni dal via Barcellona si prepara a ospitare un'edizione storica

VELA

La competizione si svolgerà nelle acque catalane dal 22 agosto al 20 ottobre prossimi e richiamerà migliaia di tifosi da tutto il mondo

Mancano ormai solo cento giorni all'inizio della trentasettesima edizione dell'America's Cup, la più celebre competizione velistica al mondo. Il mare di Barcellona si sta riempiendo di imbarcazioni, dagli AC40 utilizzati dai team per cercare di limare gli ultimi dettagli, ai nuovissimi AC75 che dal 22 agosto al 20 ottobre prossimi animeranno le acque catalane e che già hanno fatto capolino in porto negli ultimi giorni.

Le presentazioni delle imbarcazioni di Alinghi Red Bull Racing e American Magic proprio nella città iberica ha infiammato l'attenzione sulla località che nel 1992 ha ospitato le Olimpiadi Estive con tanto di regate che hanno fatto la storia di questo sport, tuttavia sarà proprio in questi ultimi 100 giorni che il Port Olímpic diventerà il centro del mondo velistico. Migliaia di volontari si sono già iscritti per dare una mano all'organizzazione e consentire il regolare svolgimento delle competizioni che, a partire da quest'anno, vedranno al via anche le categorie giovanili e femminili.

Un altro dei luoghi simbolo di questo appuntamento sarà il Port Vell che verrà affollato da barche di tutte le forme e dimensioni a cui si aggiungeranno gli yatch di Classe H che hanno preso parte all'America's Cup negli Anni '30 e alla Classe 12 Metri che navigò tra il 1958 e il 1987, un'area dove gli spettatori avranno modo di respirare il clima di festa che la kermesse si porta con sè insieme alle due Fanzone poste sulla spiaggia di Bogatell e lungo Plaça del Mar dove sarà possibile vedere le gare attraverso una serie di maxischermi, ma anche di usufruire dei servizi di ristoro e catering organizzati ad hoc.

Il Villaggio Ufficiale della Gara sarà ospitato lungo il Moll de la Fusta e l'ingresso sarà gratuito. Sarà il cuore pulsante per gli spettatori che vorranno avvicinarsi ai velisti prima e dopo la regata con presentazioni sul palco principale, immersi nell'atmosfera unica della 37a Louis Vuitton America's Cup e seguendo tutte le regate in diretta sui grandi schermi con piena commento. Inoltre, non dimenticare di dirigerti dritto verso l'America's Cup Experience, la prima mostra al mondo dedicata all'America's Cup di fronte all'Acquario. Un appuntamento insomma da non perdere per chi è appassionato degli sport del mare, ma soprattutto chi vuole avvicinarsi a questo settore incontrandolo per la prima volta.