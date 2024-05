MLS, ufficiale: Giroud al Los Angeles FC

MLS

Il bomber francese ha siglato l'accordo con il club californiano fino a fine 2025, con opzione di rinnovo per il 2026

Ora è ufficiale: Olivier Giroud saluta l'Europa e vola in MLS. Il bomber francese, dopo l'annuncio dell'addio al Milan al termine della stagione, ha firmato con il Los Angeles FC: contratto fino a fine 2025, con opzione di rinnovo per il 2026. "Sono felice ed entusiasta di unirmi al LAFC - le sue prime parole ai canali ufficiali del club -. Non vedo l’ora di arrivare a Los Angeles e giocare di fronte ai 3252 (l'unione dei tifosi dell'LAFC, ndr) e a tutti questi incredibili fan".

"È un giorno incredibilmente emozionante per tutti coloro che sono legato al LAFC: diamo il benvenuto a Olivier, a sua moglie Jennifer e alla sua famiglia nel club - le parole del co-presidente e direttore generale John Thorrington - Olivier ha una chiara fame di vincere, cosa che ha fatto costantemente durante la sua carriera a livello di club e a livello internazionale. La sua ambizione e le sue qualità come uomo e come giocatore si allineano alle nostre come club, quindi crediamo che Olivier sarà una grande aggiunta mentre continuiamo nella nostra ricerca di altri trofei".