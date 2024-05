Tennis: Sinner nuovo numero 1 al mondo se Djokovic non arriva in finale a Parigi

TENNIS

La sconfitta di Medvedev a Roma semplifica la corsa al trono dell'altoatesino anche se dovesse dare forfait al Roland Garros

© Getty Images Mentre Jannik Sinner continua la riabilitazione e sfoglia la margherita "Roland Garros sì, Roland Garros no", da Roma arriva una buona notizia nella corsa al primo posto mondiale. La sconfitta di Daniil Medvedev contro Tommy Paul, infatti, fa fuori il russo e ora dipende solo da che percorso farà Novak Djokovic, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2023 e 2000 punti. Sinner potrà diventare numero uno del mondo anche senza partecipare al torneo, se il campione serbo non dovesse raggiungere la finale a Parigi.

Naturalmente tutto si semplificherebbe se Sinner dovesse essere regolarmente al via al Roland Garros e soprattutto se il percorso di Djokovic dovesse interrompersi prima. Il secondo Slam della stagione prenderà il via lunedì 20 maggio, tra meno di una settimana, e per l'azzurro si profila una vera e propria corsa contro il tempo. Ma l'inevitabile sembra ormai dietro l'angolo: Jannik è pronto a detronizzare re Nole e sedersi sul suo trono. Infortuni e sfortuna permettendo...

