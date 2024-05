Milan e Juve, buone notizie dal fronte Zirkzee: costa solo 40 mln

BOLOGNA

Un vecchio accordo tra i felsinei e l'agente del bomber penalizzano il Bologna. Ma il Bayern...

© Getty Images Ha fatto la fortuna del Bologna in campo, ma Joshua Zirkzee rischia di regalare ben pochi milioni ai felsinei in caso di addio. Pochi ovviamente, se rapportati alle grandi qualità che l'olandese ha fatto vedere nella Serie A che avvia a concludersi. Sì perché nelle ultime ore è emerso un dettaglio che fa felice tutte le sue pretendenti. Ossia che il prezzo della punta è già fissato, e ammonta a 40 milioni di euro. Ben lontano quindi dalle cifre monstre che il club emiliano potrebbe pretendere.

A scoprirlo è stato il Bayern, riferisce il Corriere dello Sport, club che vanta un diritto di prelazione su Zirkzee nel prossimo mercato. In sostanza i bavaresi pagherebbero 'di meno' la punta al pari di qualunque altro club interessato. Ciò in virtù di un accordo stilato ai tempi dallo stesso Bologna con l'agente del bomber Kia Joorabchian. Ma c'è di più: ai felsinei andrebbero solo 21 dei 40 milioni di euro in questione. Tale notizia è stata accolta con piacere da Juventus e Milan, le società italiane più interessate al 22enne ex Parma e Anderlecht. Col prezzo già fissato quindi, la chiave è trovare l'accordo direttamente con l'entourage della punta.

Attenzione però alla possibile mossa del Bayern, che in casa ha già un certo Harry Kane: non può essere esclusa a priori la possibilità che i teutonici riportino a casa Zirkzee per rivenderlo successivamente a cifre maggiorate. Alla finestra c'è pure la Premier League, con l'Arsenal a caccia di una punta per la prossima stagione.