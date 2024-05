America's Cup, American Magic svela il nuovo AC75: Patriot prende il largo a Barcellona

VELA

L'equipaggio americano ha presentato ufficialmente la propria imbarcazione in vista della competizione in programma a Barcellona dal prossimo agosto

© Ufficio Stampa Patriot è pronto a riportare nella West 44th Street a Manhattan l'America's Cup Trophy, il trofeo più ambito dalla vela mondiale. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, American Magic ha mostrato ufficialmente il nuovo AC75 che prenderà parte all'America's Cup, in programma a Barcellona dal prossimo agosto, con l'obiettivo di far suonare l'inno statunitense a distanza di trentadue anni dalla vittoria di America sul Moro di Venezia.

L'equipaggio a stelle e strisce ha mostrato nella città catalana la nuova imbarcazione alla presenza del vice-commodoro dello Yacht Club di New York Clare Harrington che, come da tradizione, ha rotto la bottiglia di champagne per battezzare la nuova arrivata. A colpire sono senza dubbio la posizione dei pozzetti per l’equipaggio, collocati sul piano obliquo della coperta e non al vertice verticale delle murate di dritta e sinistra.

Nonostante un assetto picchiato e una prua bassa sull’acqua, la forma dello scafo sembra in linea rispetto a quanto visto su Luna Rossa Prada Pirelli Team, forse complice anche la presenza di diversi tecnici provenienti proprio dalla casa italiana, mentre si differenzia invece nell'uscita delle sezioni di poppa che appare più alta rispetto alla linea di galleggiamento.

Dopo aver completato le operazioni preliminari riguardanti la cerimonia d'inaugurazione, la barca ha preso il largo venendo eseguito un test di traino di 7,5 miglia nautiche a diverse velocità che ha dato fiducia al team tanto da issare le vele e completare la tratta di ritorno alla base. La formazione ha impostato la randa MN2-1 e inizialmente ha optato per il fiocco J4 prima di decidere che, in condizioni troppo carenti, il J3-1 è stato issato con le telecamere LiDar obbligatorie che catturavano ogni piccola sfumatura e dettaglio.

Nonostante un piccolo problema al sistema di fiocco risolto prontamente dai tecnici salita a bordo dell'imbarcazione, Patriot ha ripreso la navigazione verso il porto catalano registrando due virate, una poggia e un rastrellamento prima di far ritorno sul lido di Barcellona. "Per quanto riguarda i primi giorni all'interno del programma American Magic, questo è probabilmente il nostro miglior primo giorno. Nella nostra prima barca 'Defiant' abbiamo avuto un paio di problemi il primo giorno, anche se è stato un buon primo giorno lì, ma abbiamo rotto molte cose - ha spiegato Terry Hutchinson, Presidente delle Operazioni di Regata -. Il nostro primo giorno con il precedente "Patriot" abbiamo fatto una bellissima regata che si è conclusa con un grosso colpo e siamo tornati al molo con molti pezzi rotti e qui la squadra ha davvero dato il massimo. Abbiamo messo la barca in acqua, l'abbiamo battezzata, grazie Commodoro Harrington per questo, e siamo usciti e abbiamo lavorato metodicamente attraverso i controlli dei sistemi e poi abbiamo fatto una buona vela aerea leggera... Saremmo rimasti fuori, ma era in arrivo il maltempo. Il meteorologo ci ha ingannato perché a quanto pare c'è il rischio di temporali qui più tardi nel corso della giornata e quindi sai che è il primo giorno e ci sarà molto da fare nel capannone stasera e sono certo che i marinai e tutti volevano restare andando, ma probabilmente è meglio che sia il meteorologo a dirlo per noi".

Nonostante qualche incomprensione sulle condizioni atmosferiche, Hutchinson sembra soddisfatto di come sia andata la prima prova, oltre al grande impegno profuso con gli AC40 per mettere a punto nel migliore dei modi il progetto: "Il piano da qui in poi sarà quello di chiudere questa settimana con un po' di navigazione e avremo un altro paio di giorni di prove in mare e un altro paio di giorni di lavoro sistemi, ma sospetto che molto presto arriveremo ai risultati delle regate là fuori e abbiamo iniziato un grande modello di sviluppo con gli AC40 nel modo in cui lavoriamo le barche lassù e ogni giorno come ci prepariamo a lavorare su quelle, e così ho Penso che seguiremo uno schema abbastanza simile lì e impareremo a sviluppare la barca e capire come possiamo ottenere prestazioni - ha concluso il tecnico americano -. Penso che l'intero team fosse entusiasta delle regate sull'AC40 che abbiamo fatto, abbiamo trascorso tre mesi di 'approfondimento' con una serie di competizione domestiche e abbiamo ottenuto più di 100 partenze l'uno contro l'altro e questo è stato team building di qualità, utile per portare a casa uno sviluppo di qualità. Per questo stiamo eseguendo il nostro piano, se gli altri avessero un paio di giorni in più, scambierei felicemente le gare di aprile per quattro o cinque o nove giorni extra all’interno di un AC75".