Piglio sportivo e molto tecnologica: ecco la nuova Tiguan

contenuto sponsorizzato

Terza generazione per il suv di medie dimensioni di Volkswagen: ampia gamma di motorizzazioni, con la versione plug-in che percorre, in elettrico, quasi 130 km!

E lo fa capire subito, dando un’occhiata al frontale: ha una personalità forte e incisiva… È più alto, rispetto alle generazioni che l’hanno preceduta e valorizzato dal nuovo sguardo con fari a LED integrati. Completano l’opera passaruota generosi, con ruote fino a 20 pollici della nostra versione R-LINE, che contribuiscono a mettere in risalto le linee ben marcate della fiancata che termina con l’inconfondibile linea di coda, con la nuova barra trasversale a LED.



L’esemplare del nostro test drive è la versione R-Line, top di gamma, con un sacco di dettagli studiati ad hoc come il paraurti, i sedili sportivi e badge dedicati. La “nostra” è anche impreziosita dal pacchetto “black style”: quindi dettagli neri che fanno la differenza come i cerchi in lega, gusci degli specchietti e cornici dei finestrini, rigorosamente… neri!



Volkswagen Tiguan è la compagna ideale per viaggiare. È comoda, e molto confortevole. Un vero e proprio upgrade, rispetto al passato, grazie anche al telaio di nuova generazione che la rende ancora più agile, a tutto vantaggio del piacere di guida. Un bel lavoro è svolto, di sicuro, dalla regolazione continua (e adattiva) delle sospensioni, in risposta alle condizioni della strada che vogliamo percorrere. Noi siamo a bordo della versione con motore duemila turbodiesel da 193 CV, l’unica abbinata alla trazione integrale. La gamma delle motorizzazioni è molto ampia ed è appena arrivata anche una versione ibrida plug-in. Sì, con la spina! Per muoversi anche nella modalità solo elettrica per quasi 130 km…

Ma non solo: Volkswagen Tiguan, su questa terza generazione, offre anche nuove motorizzazioni mild hybrid a 48 V, abbinate al motore 1.500 turbo benzina a quattro cilindri.



Alla guida si ha tutto sotto controllo, grazie al grande cockpit digitale, e all’ampio display fino a 15 pollici con comandi intuitivi e sistema di infotainment di ultimissima generazione, con il nuovo assistente vocale IDA che può essere “interpellato” per gestire numerose funzioni di questa nuova Tiguan.



Già disponibile sul mercato, con prezzi che partono da 39.700 Euro (per la versione 1.5 eTSI DSG 130 CV (Life), fino ai 55.200 Euro per la 1.5 TSI Plug-in Hybrid da 272 CV (R-Line). Il nostro esemplare in prova 2.0 TDI DSG 4MOTION (R-Line) costa 53.850 Euro.