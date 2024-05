Gatti con la sciarpa "Inter ti odio". Materazzi gli risponde sui social

Siluro di Marco Materazzi alla Juventus. L'esultanza dopo la vittoria della Coppa Italia da parte di Federico Gatti, che ha mostrato ai tifosi bianconeri a Roma una sciarpa con la scritta 'Inter ti odio', non è affatto piaciuta all'ex difensore nerazzurro, che con una storia sul proprio profilo Instagram ha risposto per le rime al gesto del bianconero: "Meglio un anno da leoni che cento da gatti", giocando con il cognome del difensore ex Frosinone. Oltre alla frase pungente, anche l'immagine di Gatto Silvestro che insegue invano la Champions League per prendere in giro la Vecchia Signora.