Atalanta, Gasperini: "Dispiaciuti, ma non delusi. Ha pesato l'assenza di Scamacca"

Gian Piero Gasperini è incappato nella terza sconfitta in altrettante finali di Coppa Italia disputate con la sua Atalanta, ma si dice comunque soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi: "Avevamo di fronte un avversario forte, che è andato subito in vantaggio e si è difeso bene - le parole del tecnico dei bergamaschi a Sportmediaset -. Non era facile, ma abbiamo condotto a lungo la gara. Non abbiamo creato moltissime occasione, ma qualcuna per cambiare la partita c'è stata. Non abbiamo fatto una brutta partita, tutt'altro. È stata una partita dura ed equilibrata, sicuramente il nostro avversario non ha fatto più di noi".