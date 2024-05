Minecraft compie 15 anni e arriva il manga ufficiale

REGALO DI COMPLEANNO

Star Comics annuncia il fumetto ufficiale dedicato al videogioco più popolare al mondo

© Ufficio Stampa Sono già passati 15 anni da quando Minecraft ha fatto il suo debutto nel mondo del gaming, conquistando il cuore di milioni di giocatori di tutte le età e diventando uno dei videogiochi più venduti di sempre. Per celebrare l’anniversario del rivoluzionario gioco sviluppato da Mojang e pubblicato da Microsoft, Star Comics – una delle case editrici più influenti e apprezzate nel panorama fumettistico italiano – annuncia l’arrivo del manga ufficiale basato proprio su Minecraft. Disponibile da novembre, offrirà una dimensione narrativa tutta nuova che promette di affascinare un pubblico vastissimo, a cominciare dai più piccoli. Scritta e disegnata da Kazuyoshi Seto, è stata serializzata in Giappone da Shogakukan a partire dal 2020 sulla rivista per bambini “CoroCoro Comic”. Questa nuova serie manga, totalmente inedita per il pubblico italiano ed espressamente pensata per i più giovani, introduce elementi narrativi freschi e coinvolgenti che rispecchiano l’entusiasmo e l’inventiva del gioco originale. Con costruzioni innovative, combattimenti contro creature pericolose e la scoperta di misteriosi segreti, infatti, i protagonisti intraprendono un viaggio che rispecchia l’essenza stessa del gioco: creatività, collaborazione e scoperta continua. Quelle pagine cariche di azione, umorismo e colpi di scena conquisteranno i lettori sin da subito, trasportandoli in un mondo parallelo fatto di pixel dove tutto è possibile e l’unico limite è la fantasia.

Disponibile in Italia da novembre 2024 – in volumi brossurati di 11,5x17,5 cm al costo di € 5,20 – il manga, dopo il numero di dicembre, avrà una periodicità bimestrale e accompagnerà i lettori in un viaggio emozionante catapultandoli nel mondo del videogioco sandbox più amato di sempre, dove i protagonisti affronteranno sfide mozzafiato, scopriranno nuovi segreti e vivranno avventure mai viste prima nelle ambientazioni amate da tantissime generazioni di appassionati. Ed è così che Minecraft, forte di una comunità di milioni di utenti attivi mensilmente e di 15 anni di storia, continua a ispirare e stimolare la creatività su tutti i livelli. La serie manga targata Star Comics non fa altro che aggiungere un nuovo capitolo a una storia già straordinaria di per sé, offrendo ai fan di tutte le età un modo diverso per vivere ed esplorare il loro videogioco preferito, per un'esperienza visiva davvero unica.