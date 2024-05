Como, ora il mercato: Correa e Icardi i primi nomi caldi

MERCATO

La ricchissima proprietà indonesiana pronta a investire per la permanenza in Serie A, i due ex Inter nel mirino

© Getty Images Festeggiata la promozione diretta in Serie A, per il Como è ora tempo di guardare al futuro e di cominciare a sognare. La ricchissima proprietà indonesiana del club lariano è pronta a investire sul mercato estivo con un obiettivo ben chiaro in testa: mettere a disposizione di Cesc Fabregas una rosa capace di rimanere a lungo nel massimo campionato italiano. Secondo La Provincia il ds Ludi sta già lavorando su alcuni nomi altisonanti e tra questi ci sono due ex Inter come Joaquin Correa e Mauro Icardi.

Il bomber del Galatasaray ha un contratto in scadenza nel 2026, ma da tempo si chiacchiera della sua volontà di tornare in Italia. Proprio a Como e dintorni, per altro, Icardi e famiglia hanno diversi interessi, tra cui una lussuosa villa in cui soggiornano spesso. L'ex capitano nerazzurro garantirebbe esperienza da vendere e gol (anche quest'anno ne ha messi a referto 30 in 45 presenze), ma naturalmente ci sarebbe da fare i conti con le richieste del club turco e con un ingaggio importante.

Più semplice, almeno sulla carta, la pista che porta a Correa: il "Tucu" non sarà riscattato dal Marsiglia e farà ritorno all'Inter, con cui ha ancora un anno di contratto. In questo caso si potrebbe puntare sulla volontà dei nerazzurri di liberarsi di quello che, a tutti gli effetti, sarà un esubero e strappare un accordo sulla base di una formula particolarmente conveniente.

Vedi anche Serie B Como, Ludi: "Fabregas centrale, il Sinigaglia sarà pronto"