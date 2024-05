Basket, playoff Serie A: Milano spazza via Trento e pareggia la serie

PLAYOFF SERIE A

L’Olimpia risponde dopo la sconfitta in gara-1 con un perentorio 104-93: il quarto di finale si sposta in Trentino

© italyphotopress In gara-2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket si rimette subito in carreggiata l’Olimpia Milano, che si impone per 104-93 su Trento tra le mura dell’Unipol Forum. La squadra di Messina scappa via subito, segnando 35 punti nel primo quarto grazie a un super Melli. A spegnere le speranze della Dolomiti ci pensa il solito Shields, autore di una prova da 28 punti. L’Armani pareggia la serie, che ora si sposta in Trentino.

Successo importante in casa per Milano, 104-93 contro una stoica Trento per pareggiare la serie playoff. Primo quarto spaziale da parte dell’Olimpia, con percentuali al tiro altissime e tanti giocatori coinvolti. Melli è grande protagonista in attacco, con dodici punti già nei primi dieci minuti: il capitano dell’Armani viene ben coadiuvato da Shields e Napier, e i padroni di casa alla prima pausa breve sono avanti già di quindici lunghezze, sul 35-20. Nel secondo quarto la sfida è leggermente più equilibrata, con Hubb che prova ad accendere gli ospiti. Gli uomini di Messina però non rallentano, con Hall e Shields micidiali: al termine del primo tempo i meneghini sono ampiamente avanti, sul 65-48. Al rientro in campo dopo l’intervallo si scatena ancor di più Shavon Shields: la Dolomiti non riesce a contenere le sue triple, nonostante l’aumento di intensità messa in campo nel corso del terzo periodo: a seicento secondi dalla fine l’EA7 continua a condurre, sull’87-64. Nell’ultimo periodo la squadra di Galbiati prova ad accendere il finale con un super Baldwin e con la grande difesa di Forray, ma si risveglia quando è ormai troppo tardi. Vince Milano 104-93 e pareggia la serie 1-1: ora il quarto di finale si sposta in Trentino.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 104-93 (35-20, 65-48, 87-64)

EA7 Emporio Armani Milano – Napier 6 (2/5 da 2, 2/2 tl), Tonut 7 (1/1, 1/2, 2/2 tl), Shields 28 (6/9, 5/7, 1/1 tl), Melli 18 (9/10, 0/1), Mirotic 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl); Hall 11 (4/7, 1/2), Hines 10 (4/5 da 2, 2/3 tl), Flaccadori 9 (2/6, 1/1, 2/2 tl), Voigtmann 2 (1/1 da 2), Ricci 3 (1/1 da 3). N.e. Bortolani, Caruso. All. Messina.

Dolomiti Energia Trentino – Mooney 10 (3/4 da 3, 1/3 tl), Baldwin 22 (6/7, 2/5, 4/4 tl), Alviti 8 (2/3, 1/4, 1/2 tl), Forray 3 (0/2, 1/1), Biligha 9 (4/7 da 2, 1/2 tl); Ellis 8 (3/4, 0/2, 2/2 tl), Hubb 22 (3/4, 5/13, 1/2 tl), Hommes 4 (1/1, 0/1, 2/2 tl), Cooke 7 (3/3 da 2, 1/2 tl). N.e. Conti, Diarra. All. Galbiati.