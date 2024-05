Lautaro vince pure in tribunale contro gli ex procuratori. Ora il rinnovo

INTER

Dopo aver vinto il secondo scudetto dell'avventura interista, Lautaro Martinez sorride pure in tribunale. Il Toro ha avuto la meglio in sede giudiziaria con i suoi due ex agenti Yaque e Zarate: la corte di Milano ha dichiarato nullo il contratto stilato tempo fa dall'argentino con i due procuratori. Respinto quindi il ricorso presentato da questi ultimi, con Alejandro Camano unico autorizzato a rappresentare il 26enne di Bahia Blanca. L'attaccante potrà quindi adesso focalizzarsi a pieno solamente sul prolungamento con il club nerazzurro da ultimare al più presto (l'attuale contratto scade nel 2026).

Assistito dallo studio di avvocati LCA, Lautaro ha avuto la meglio sui due procuratori che non potranno più chiedergli soldi: il rapporto tra le parti si era interrotto nei primi mesi del 2021. Chi non vuole dire stop all'Inter è invece lo stesso Lautaro, determinato a restare in nerazzurro: per proseguire chiede 10 milioni di euro a stagione. Una cifra alta per il club di Viale della Liberazione, impegnato ora a chiudere l'accordo con Pimco in merito al capitolo rifinanziamento. Sono attese novità a breve, ma non dovrebbero esserci problemi: Zhang continuerà all'Inter, Lautaro quasi certamente.

