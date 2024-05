La Vuelta di Spagna partirà dal Principato di Monaco: annunciata la Grande Partenza 2026

CICLISMO

L'annuncio è arrivato direttamente è arrivato direttamente da Monte Carlo che ospiterà anche l'ultima tappa del Tour de France 2024

© Getty Images La Vuelta di Spagna partirà nuovamente fuori dai confini iberici. L'annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 16 maggio e riguarda l'edizione 2026 che prenderà il via dal Principato di Monaco. La notizia è stata diramata S.E. Pierre Dartout, Ministro di Stato del Principato, Yann Le Moenner, Amministratore Delegato di Amaury Sport Organisation, e Javier Guillén, direttore generale de La Vuelta, alla presenza di Alberto II di Monaco.

Si tratterà del quarto paese a ospitare il via del Grande Giro dopo il Portogallo con Lisbona nel 1997 e nel 2024, i Paesi Bassi con Assen nel 2009 e Utrecht nel 2022 oltre alla Francia con Nimes nel 2017. Al momento non vi sono dettagli riguardanti il percorso della prima tappa, ma è già stato comunicato che si resterà interamente in territorio monegasco e dunque si potrebbe pensare a una breve cronometro individuale.

La seconda frazione scatterà sempre da Monaco, poi si passerà in Francia per rientrare in Spagna, una situazione simile a quanto accadde con il Tour de France nel 2009 con la cronometro vinta da Fabian Cancellara e che si ripeterà per certi il prossimo luglio con la prova contro il tempo finale con arrivo a Nizza.