Supercoppa Italiana 2025: squadre, calendario e regolamento

Con la qualificazione del Milan, la Supercoppa Italiana 2025 ha completato il quadro delle squadre che parteciperanno alla Final Four in Arabia Saudita e con la vittoria della Juventus nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ora si conoscono anche gli accoppiamenti. Come per l'anno scorso ci saranno prima le due semifinali che decideranno la finalissima, l'Inter campione d'Italia giocherà contro l'Atalanta, mentre la Juventus sfiderà il Milan. Tutti i match saranno trasmessi in chiaro in esclusiva su Mediaset.