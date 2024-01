Europei 2024, quando giocherà l'Italia? Esordio con l'Albania, Spagna e Croazia match decisivi

IL CALENDARIO

La formazione di Luciano Spalletti aprirà il proprio percorso il 15 giugno alle 21 nella sfida in programma al Westfalenstadion di Dortmund

Gli Europei hanno rappresentato un traguardo tutt'altro che semplice per l'Italia che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022, tornerà a solcare un palco internazionale. La vittoria nel 2021 si è dimostrato il punto più alto della gestione di Roberto Mancini, ma ora è arrivato il momento di guardare avanti e provare a ripetersi in compagnia di Luciano Spalletti che avrà il compito di difendere un titolo prestigioso conquistato soltanto due volte nella storia di questa competizione.

Uefa Euro 2024, qual è il tabellone dell'Italia? Girone B con Albania, Croazia e Spagna

L'urna di Nyon non è stata sicuramente fra le più favorevoli per l'Italia. La qualificazione ottenuta all'ultimo respiro alle spalle dell'Inghilterra non ci ha di certo favorito e il pass centrato dalla Croazia ci ha costretti a partire dalla terza fascia. Una situazione che ci ha messo di fronte a un girone B particolarmente tosto con la Spagna a farla da padrona, pronta a cogliere l'accesso per l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Gli azzurri dovranno inoltre fare i conti con la stessa Croazia che è reduce dal terzo posto agli ultimi Mondiali così come con l'Albania che potrebbe diventare la sorpresa del raggruppamento.

Europei in Germania, quando giocherà l'Italia? Esordio con l'Albania il 15 giugno

Gli azzurri dovranno attendere il 15 giugno per poter solcare per la prima volta il terreno di gioco a Uefa Euro 2024. Il calendario prevede il primo match contro l'Albania alle ore 21 il giorno successivo all'avvio dell'intera competizione che si aprirà il 14 giugno con il match fra Germania e Scozia alle ore 21 seguito il giorno successivo dalla sfida fra Ungheria e Svizzera. Il calendario dell'Italia prevede poi gli incontri con Spagna e Croazia il 20 e il 24 giugno sempre alle ore 21 per decidere l'esito del girone, ma soprattutto degli ottavi di finale.

Dove si giocano gli Europei di calcio 2024? Dortmund, Gelsenkirchen e Lipsia le città per l'Italia

Uefa Euro 2024 rappresenterà una sorta di "tour de force" per l'Italia complice la distribuzione delle sedi di gara su più città all'interno del calendario. L'esordio andrà in scena al Westfalenstadion di Dortmund che richiama dolci ricordi pensando alla semifinale del Mondiale 2006 vinta contro la Germania. Il secondo incontro con la Spagna si svolgerà invece all'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, casa dello Schalke 04 nota anche per ospitare la Biathlon World Team Challenge Auf Schalke, mentre la sfida con la Croazia andrà in scena alla Red Bull Arena di Lipsia.

Chi si qualifica agli ottavi di Euro 2024? Le combinazioni per il passaggio del turno dell'Italia

Il nuovo format a ventiquattro squadre dà vita a un nuovo sistema di qualificazione introdotto con l'Uefa Euro 2024. Come succedeva in passato ad accedere alla fase a eliminazione diretta saranno le prime due di ogni girone a cui si aggiungeranno le migliori quattro squadre giunte al terzo posto. Qualora due nazioni giungessero a pari punti, andrebbero prese in considerazioni le seguenti combinazioni:

- maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione (scontri diretti);

- miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione;

- maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione.

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi vengono riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale. Se la suddetta procedura non porta a un esito, si applicano i seguenti criteri:

- miglior differenza reti in tutte le partite del girone;

- maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

- maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone;

- migliore condotta fair play del girone, calcolata con le seguenti penalizzazioni:

- ogni ammonizione: un punto;

- ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti;

- migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio, nel caso in cui sia coinvolta la Germania, nazione ospitante).

Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti si sfidano nell'ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i tiri di rigore, purché nessun'altra squadra del girone abbia gli stessi punti al termine della fase a gironi.

Quanti Europei ha vinto l'Italia? Lo storico successo casalingo del 1968 e la doppietta del 2020

L'Italia ha vissuto la gioia di conquistare un titolo europeo già nel 1968, quando il format prevedeva la ripetizione in caso di pareggio. Un'eventualità che vide la squadra di Ferruccio Valcareggi dover disputare per due volte la finale con la Jugoslavia prima di avere la meglio sugli avversari e alzare la coppa da vincitrice nel cielo di Roma. Per rivedere l'Italia sul gradino più alto del podio è stato necessario attendere 53 anni quando a Wembley il team tricolore ha avuto la meglio sull'Inghilterra ai rigori al termine di una partita dominata dagli inglesi.