Basket, playoff Serie A: Brescia travolge Pistoia anche in gara-2 e allunga nella serie

PLAYOFF SERIE A

La Germani si regala il primo match point per accedere alla semifinale piegando l’Estra 97-75

© X Nei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket vince ancora Brescia, che si prende anche gara-2 contro Pistoia tra le mura casalinghe con il punteggio di 97-75. A trascinare la Germani un super Amedeo Della Valle, micidiale da tre punti e autore di 23 punti totali. Non bastano i 19 di Moore all’Estra, che ora è a un passo dall’eliminazione. La serie si sposta in Toscana, primo match point per i lombardi in gara-3.

Brescia si prende anche gara-2 e vola sul 2-0 contro Pistoia, trionfando 97-75. I lombardi partono molto forte, premendo sull’acceleratore grazie al solito Amedeo Della Valle e al grande lavoro di Akele. Gli ospiti cercano di rimanere aggrappati agli avversari grazie ai punti di Varnado, ma al termine dei primi seicento secondi inseguono di undici punti, sul 30-19. Nel quarto seguente tra le file della Germani sale in cattedra Massinburg, con i toscani che non riescono ad avvicinarsi nonostante il buon ingresso di Wheatle. All’intervallo la squadra allenata da Alessandro Magro continua a condurre, sul 46-34, e le cose al rientro in campo dopo la pausa lunga non cambiano: Della Valle continua ad essere chirurgico da dentro e fuori dall’arco, e i padroni di casa scappano via sul 71-51 all’ultima pausa breve. Nell’ultimo quarto i padroni di casa accelerano ancora, con Gabriel e Massinburg che continuano a segnare. Moore e Willis rendono il passivo meno pesante nel finale per la squadra di Brienza, che deve comunque arrendersi 97-75- Brescia allunga sul 2-0 e si regala il primo match point per chiudere la serie, venerdì 17 al PalaCarrara di Pistoia.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-ESTRA PISTOIA 97-75 (30-19, 46-34, 71-51)

Germani Brescia – Christon 7 (2/5, 1/2), Della Valle 23 (1/2, 6/11, 3/3 tl), Gabriel 12 (4/8 da 3), Akele 9 (3/5, 1/2), Bilan 4 (2/3 da 2); Burnell 7 (2/3, 1/2), Massinburg 23 (5/5, 3/5, 4/5 tl), Cobbins 4 (2/2 da 2, 0/2 tl), Cournooh 8 (2/3, 1/4, 1/2 tl), Porto, Tanfoglio (0/1 da 3). N.e. Petrucelli. All. Magro.

Estra Pistoia – Moore 19 (4/6, 1/1, 8/9 tl), Willis 16 (2/4, 3/7, 3/3 tl), Saccaggi (0/1 da 3), Ogbeide 5 (1/3 da 2, 3/5 tl), Varnado 11 (3/6, 1/6, 1/2 tl); Wheatle 11 (1/3, 2/4, 3/4 tl), Hawkins 9 (2/7 da 3, 3/4 tl), Della Rosa, Del Chiaro 4 (2/6 da 2), Stoch. All. Brienza.

Vedi anche Basket Basket, playoff Serie A: Milano spazza via Trento e pareggia la serie