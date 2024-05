Basket, playoff Serie A: Tortona si prende gara-3 e riapre la serie con la Virtus

PLAYOFF SERIE A

La Bertram vince in casa e accorcia la serie sul 2-1 contro Bologna: 91-81 il risultato finale, che tiene vivo il quarto dei playoff





© Derthona Basket X Tortona batte un colpo e conquista una vittoria vitale contro la Virtus Bologna in gara-3, annullando così il primo match point degli emiliani. Derthona si impone per 91-81, grazie a un’ottima prestazione di squadra, soprattutto da dietro l’arco. Weems e Baldasso dominano da tre punti, mentre la Virtus prova a restare in partita con rimbalzi e tiri liberi. Hackett non basta però alla Segafredo: si torna in campo sabato per gara-4.

LA PARTITA

È di Tortona gara-3 dei quarti di finale dei playoff di Serie A contro Bologna. La Bertram riesce a superare la Virtus per 91-81 a Casale Monferrato e accorcia la serie sul 2-1. Derthona doveva per forza vincere per continuare a sperare e così ha fatto, in una serata magica nel tiro da tre punti. I padroni di casa partono forte e dopo neppure tre minuti di gioco sono già avanti 11-2, grazie alle triple di Strautins e Weems. Bologna però non ci sta e cerca di restare aggrappata al risultato con Belinelli e Hackett, impeccabili dalla lunetta. La fisicità in campo non manca, ma il primo quarto è caratterizzato soprattutto dalle triple di Tortona, che allunga nuovamente sul +13 con Baldasso e Weems (25-12). Derthona domina e chiude la prima frazione sul 27-15. Il secondo quarto vede l’ingresso di Shengelia (assente nelle prime due gare), con la Virtus che si conferma dominante a rimbalzo in attacco, ma imprecisa al tiro. La Bertram amministra un vantaggio in doppia cifra a lungo, poi Belinelli si sblocca da tre punti e, con Zizic, aiuta Bologna a rientrare sul -5 (39-34). Si accende allora Dowe, che riporta i padroni di casa sul +9 prima dell’intervallo (43-34). La Virtus rientra dagli spogliatoi con un’altra faccia e annulla subito lo svantaggio con un parziale di 8-0: Abass e Shengelia trascinano la Segafredo a -1 (43-42). Tortona reagisce e torna a +9 con Kamagate e Baldasso (55-46), prima di un nuovo rientro di Bologna con Polonara e Hackett. È un terzo quarto fatto di parziali e che si chiude con un numero di Baldasso, per il 60-54. Il quarto finale vede Tortona aggredire nuovamente la partita, con le triple di Strautins e Candi: nuova doppia cifra di vantaggio per i piemontesi (73-60). A portare la Bertram alla vittoria sono soprattutto le triple di Baldasso nel finale, che piegano definitivamente la difesa bolognese. 91-81 il risultato finale e serie ora sul 2-1 (per la Virtus).

IL TABELLINO

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 91-81

(27-15, 43-34, 60-54)

Bertram Derthona Tortona - Ross 8 (1/2, 1/4, 3/3 tl), Strautins 11 (1/2, 3/6), Kamagate 10 (4/6, 2/5 tl), Obasohan 13 (4/7, 1/1, 2/2 tl), Dowe 9 (2/2, 1/2, 2/2 tl), Candi 5 (1/2, 1/1), Baldasso 17 (2/4, 4/9, 1/3 tl), Weems 11 (0/5, 3/8, 2/2 tl), Radosevic 7 (2/3, 1/3), Zerini 0 (0/1 da 3), Errica 0 (0/1 da 3). N.e. Tavernelli. All. De Raffaele.

Virtus Segafredo Bologna – Shengelia 6 (1/1, 4/6 tl), Cordinier 14 (3/3, 2/5, 2/2 tl), Belinelli 9 (0/4, 2/9, 3/3 tl), Hackett 14 (3/6, 1/3, 5/6 tl), Mickey 5 (2/3, 0/2, 1/2 tl), Dunston 2 (1/2 da 2), Pajola 2 (1/1 da 2), Polonara 7 (1/2, 0/1, 5/6), Zizic 9 (4/5, 1/2 tl), Abass 10 (4/5, 0/3, 221 tl), Lomazs 3 (0/3, 1/2). N.e. Mascolo. All. Banchi.