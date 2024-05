Jannik Sinner verso il Roland Garros? Spunta l'indizio sui social di Darren Cahill

TENNIS

Il tecnico australiano ha pubblicato una foto su Instagram nel quale, oltre alle valigie, compaiono i principali strumenti di lavoro di un tennista e aprendo così a un possibile recupero del bolzanino

© instagram Jannik Sinner parteciperà al Roland Garros? Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi dal J|medical di Torino secondo le quali i medici gli avrebbero sconsigliato di prendere parte al torneo francese, un piccolo spiraglio emerge direttamente dai social del suo allenatore Darren Cahill. Il tecnico australiano è pronto a raggiungere il 22enne di Sesto Pusteria che nella giornata di oggi dovrebbe concludere le cure presso il centro bianconero, tuttavia la presenza di racchetta e scarpette al fianco della valigia hanno scatenato l'immaginazione dei tifosi.

Che si tratti di un indizio riguardante il ritorno in campo del talento azzurro? È ancora presto per saperlo visto che si tratta semplicemente di una "stories" su Instagram, ma nelle prossime ore potrebbero emergere novità sullo stato di salute di Sinner che, come più volte ribadito, scenderà in campo al Roland Garros soltanto se sarà al 100%. Dopotutto, anche qualora non dovesse presentarsi a Parigi, le opportunità di diventare numero uno al mondo sono particolarmente elevate considerato che Novak Djokovic dovrà almeno raggiungere la finale per scongiurare il sorpasso.

Vedi anche Tennis Tennis: Sinner nuovo numero 1 al mondo se Djokovic non arriva in finale a Parigi Anche Lorenzo Sonego è convinto che il collega potrà essere presente nella capitale francese come spiegato nel corso della conferenza in vista dell'esordio al Challlenger ATP 175 "Piemonte Open": "Ovviamente ci stiamo sentendo, lui mi tiene aggiornato sulla sua condizione, io lo tengo aggiornato su quello che faro', ci sentiamo. Lui sta cercando di recuperare per essere in forma per Parigi - ha spiegato il giocatore torinese -. Se verra' a vedermi qui? Ha altro a cui pensare, deve curarsi e cercare di pensare alle sue cose".