Serie B, playout: Pereiro risponde a Nasti, Bari-Ternana finisce 1-1

SERIE B

I Galletti vengono rimontati nell'andata dei playout e saranno costretti a vincere in casa degli umbri al ritorno

L'andata dei playout di Serie B tra Bari e Ternana termina con il punteggio di 1-1: Sibilli colpisce subito il palo, Pissardo ipnotizza Casasola dal dischetto all'11', dopodiché gli umbri trovano due legni con Distefano e Pereiro. Nasti firma il vantaggio pugliese al 59', ma la devazione di Di Cesare sul tiro dell'ex Cagliari all'82' regala alle Fere la possibilità di salvezza in caso di risultato positivo nel match di ritorno.

Nemmeno il tempo di iniziare la partita ed il Bari, spinto da un caldissimo San Nicola, sfiora il vantaggio: cross dalla destra di Pucino ed incornata di Sibilli, sfortunatissimo nel colpire il palo interno. Gli umbri non tardano nella risposta e si rendono pericolosi con Gaston Pereiro già al 3’, ma la sua conclusione non trova lo specchio (complice il disturbo della difesa avversaria). Pissardo è provvidenziale su Carboni pochi istanti dopo, ma la prima potenziale svolta della partita arriva al 9’, quando sugli sviluppi di un corner proprio l'argentino viene colpito da Nasti. Casasola si presenta sul dischetto e viene ipnotizzato dal portiere dei padroni di casa. La Ternana continua a spingere e si divora il vantaggio al 34’: Pissardo legge male un cross dalla destra e Distefano colpisce clamorosamente il palo a porta vuota. Nel finale di primo tempo arriva un altro legno per gli ospiti, trovato questa volta dall'ex attaccante del Cagliari con un mancino rasoterra da fuori area.

La partita si sblocca all'ora di gioco con Nasti, che riceve da Ricci da sinistra e batte Iannarilli con il mancino. I pugliesi prendono fiducia ed iniziano a prendere terreno, creando i presupposti per il pareggio prima con Pucino ( conclusione di poco a lato) e poi con Puscas (colpo di testa debole da ottima posizione). Al minuto 82 arriva però il pesantissimo pareggio degli uomini di Breda, che al termine di una bella azione manovrata liberano Pereiro al limite dell'area, fortunato nel trovare la deviazione decisiva di capitan Di Cesare con il suo tiro. Kallon e Benali hanno l'immediata chance di riportare avanti il Bari, ma Iannarilli risponde presente. Questo punteggio pone la Ternana nelle condizioni di avere due risultati su tre nel match di ritorno per poter restare nella serie cadette, ai biancorossi servirà un'impresa al Liberati.