Verstappen: "Qui sempre ottimi risultati per noi".  Perez: "Punto al podio"

I due piloti Red Bull incrociano le dita sperando in un fine settimana senza pioggia

© Getty Images "È bello tornare a correre in Europa, quindi non vediamo l'ora di vedere cosa porterà il fine settimana. Imola è sempre una pista iconica su cui correre e siamo entusiasti di tornare di nuovo dopo che è stata cancellata l'anno scorso. Qui abbiamo ottenuto degli ottimi risultati ed è sempre interessante correre su una pista davvero 'vecchia scuola' come questa: molto tecnica, con alcune combinazioni complesse di curve e zone di frenata. Il team di Milton Keynes e quello in pista hanno lavorato davvero duramente e questa settimana io stesso sono tornato in fabbrica a lavorare sulla simulazione". Max Verstappen non lo dice a chiare lettere ma - dopo il... mezzo passo falso di Miami - punta alla terza vittoria consecutiva a Imola dopo il successo del 2021 e il bis del 2022, quando il campione olandese salì sul podio alto ance nella gara Sprint.

Allineato con l'olandese è il suo compagno di squadra Sergio Perez che alle considerazioni generali della vigilia aggiunge un pensiero per Ayrton Senna:

"Le previsioni sembrano promettenti al momento per venerdì e sabato: essere pronti nei primi due giorni del weekend dovrebbe metterci in un'ottima posizione per domenica. È bello tornare in Europa e in particolare a Imola, dopo aver perso questa gara la scorsa stagione. Speriamo di avere un fine settimana asciutto. Sono stato in fabbrica questa settimana, cercando di capire come massimizzare il set-up e migliorare le prestazioni a Miami. Si tratta di prendere le giuste decisioni come squadra e lavorare insieme per tornare sul podio in Italia. Questo fine settimana onoreremo Ayrton Senna: io lo farò indossando il passamontagna 'Forever Senna' nel suo iconico giallo. È stato per tutti noi un'ispirazione e il motivo per cui molti di noi sono saliti su un kart e sono qui oggi".