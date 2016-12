Mediaset Connect: il second screen parte con Roma-Napoli

Tv con la partita, divano, smartphone o tablet in mano. Così fan tutti. Da stasera con un amico in più: si chiama Mediaset Connect ed è l’applicazione per dispositivi mobili che vi coinvolgerà pienamente nello spettacolo di Roma-Napoli. Mediaset Connect offre la possibilità di interagire in tempo reale con commenti, sondaggi e giochi. Durante la serata (che comincerà alle 19.30 su Premium Calcio), il tifoso avrà la possibilità di “dire la sua”, mettersi alla prova con quiz e previsioni sull’andamento della partita, far sentire il proprio tifo (o addirittura le proprie gufate!), scoprire news e curiosità, votare il migliore giocatore del match, conoscere e partecipare in anteprima a tematiche e approfondimenti discussi in studio nel postpartita. E, grande novità, essere aggiornato in diretta da Graziano Cesari sui casi della moviola. L’applicazione è gratuita e facilmente scaricabile dagli store dei sistemi operativi Apple e Android.