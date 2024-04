Emirates Team New Zealand si nasconde  per l'America's Cup: presentazione in sordina per il nuovo AC75

VELA

I defenders hanno mostrato la nuova imbarcazione senza presentare tutte le novità del caso

Chi si attendeva i "fuochi d'artificio" si è dovuto ricredere, ma dopotutto chi ha intenzione di vincere preferisce mantenere qualche segreto per sè. È il caso di Emirates Team New Zealand che ha varato il nuovo AC75 in vista dell'edizione 2024 dell'America's Cup. Una cerimonia passata un po' in sordina proprio per volere dei defenders che hanno mostrato la nuova imbarcazione senza mostrare l'aspetto definitivo del mezzo.

Come già accaduto per Luna Rossa Prada Pirelli qualche novità si è vista come uno scafo molto scavato che, poco dietro la prua, presenta quasi un accenno di "tunnel" prima di spostarsi verso la poppa attraverso uno spazio piatto, utile a creare una sorta di "cuscinetto" fra acqua e barca. La stessa "chiglietta" centrale appare molto affilata, utile a resistere all' "onda lunga" che incontreranno nel campo di gara a Barcellona, parecchio differente rispetto all'oceano a cui sono abituati i "Kiwi".

Vedi anche america's cup Luna Rossa si svela al grande pubblico: ecco l'AC75 che prenderà parte all'America's Cup Tolto il colore verde acqua che domina su in un'imbarcazione tradizionalmente dalle tinte più scure, sui foil non compaiono grosse novità, ma sarà necessario attendere ancora qualche tempo per vedere le soluzioni definitive che con ogni probabilità Emirates Team New Zealand metterà in acqua in vista delle regate preliminari di agosto per poi lanciarsi verso il quinto successo nella competizione più antica del mondo velistico.