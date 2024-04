Juventus, il conto alla rovescia di Fagioli: col Bologna potrebbe giocare

SU INSTAGRAM

Il centrocampista bianconero fa partire il countdown sui social, tra circa un mese può tornare in campo

Nicolò Fagioli morde il freno e non vede l'ora di tornare in campo. Il centrocampista della Juventus, a cui il 20 ottobre scorso è stata comminata una squalifica di 12 mesi di cui 7 da scontare nell'attività sportiva e 5 invece commutati in prescrizioni alternative, vede la luce in fondo al tunnel e sul proprio profilo Instagram ha fatto partire il countdown: "-1" (mese, ndr) la scritta accompagnata da qualche emoji e dalla canzone "A Sky Full of Stars" dei Coldpaly.

© instagram

Fagioli, la cui ultima presenza in bianconero (delle sei stagionali) è datata primo ottobre contro l'Atalanta, conta i giorni che lo separano dal ritorno in campo. Dal prossimo 20 maggio sarà il momento di un nuovo inizio per il centrocampista azzurro, che quindi potrebbe tornare per le ultime due partite di campionato.

Nella trentasettesima giornata la Juventus farà visita al Bologna di Thiago Motta, mentre nell'ultimo turno giocherà davanti al proprio al pubblico all'Allianz Stadium contro il Monza.

